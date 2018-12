Hitzestau: Wand hinter Ofen begann zu brennen

Wegen eines Hitzestaus dürfte in der Nacht auf Freitag in einem Einfamilienhaus in Kainbach bei Graz eine Wand hinter einem Ofen zu brennen begonnen haben. Drei Feuerwehren (Kainbach, Hart bei Graz, Laßnitzhöhe) waren mit 42 Personen und zehn Fahrzeugen im Einsatz.