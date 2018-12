„Dosen-Derby“: Protest-Transparent gegen Red Bull

„RB Fuschl am See (S) - RB Fuschl am See (LE) - mit freundlicher Unterstützung eines Doppelspielrechts durch die UEFA“ - dieser Wortlaut stand auf einem Banner auf der Längsseite der Bullen-Arena. Offenbar halten ein paar Fußballfans die Teilnahme von zwei RB-Klubs in einem Bewerb für problematisch.