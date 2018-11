Van der Bellen: Absage an Nationalismus in Europa

Europa „Haupttreffer in der Geburtsortlotterie“

In Europa geboren zu sein, bezeichnete er als „Haupttreffer in der Geburtsortlotterie“. Es gelte, die Union als Wertegemeinschaft zu verteidigen, meinte der Präsident. Seiner Ansicht nach werden Werte „in der Regel nicht durch einen einmaligen Handstreich gefährdet“, der klar erkennbar sei. Am meisten seien sie durch die „Salamitaktik“ in Gefahr, sagte Van der Bellen und wies darauf hin, dass es sich dabei um keine Anspielung auf Ungarn handle. Es werden nach und nach „Kleinigkeiten abgezwackt“, die kaum auffielen, „bis am Ende nichts mehr da“ sei.