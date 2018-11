Steigt Copa-Libertadores-Finale nun in Katar?

Vor Katar, dem Ausrichter der WM 2022, hatten sich unter anderem bereits Genua in Italien, Belo Horizonte in Brasilien und Madrid in Spanien als mögliche Finalorte ins Spiel gebracht. Der Sieger der Copa Libertadores vertritt die CONMEBOL auch bei der Club-WM. Diese beginnt am 12. Dezember - wenige Tage nach dem Finale - in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nicht zuletzt deshalb scheint Katar eine Option. Südamerikas Vertreter steigt am 18. Dezember ins Turnier ein.