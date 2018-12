Slayer & Smashing Pumpkins verstärken Nova Rock

Weitere neue Highlights für das Nova Rock 2019 sind Sum 41, Three Days Grace, Within Temptation, Anthrax, Lamb Of God, Behemoth, Beartooth, Mother‘s Cake, Starset, Our Last Night, J.B.O., Paul Kalkbrenner, Folkshilfe, Atreyu, I Prevail, Uncle Acid & The Deadbeats, Badflower, Beyond The Black und Waving The Guns. Das Nova Rock geht von 13. bis 16. Juni auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf über die Bühne. Karten erhalten Sie unter www.oeticket.com.