Slayer: Das Höllentor öffnete sich noch einmal

Für das finale Treiben haben die Urgesteine noch einmal ordentlich Aufwand betrieben. An allen Ecken und Enden brennt und lodert es, die Flammen schießen wahlweise in Form von Pentagrammen oder verkehrten Kreuzen aus dem Bühnenboden, die Slayer-Adler flankieren die Bühne auf den Seiten und die liebevoll gestalteten Backdrops werden farblich divers bestrahlt und bieten vom „Slaytanic Wehrmacht“-Kriegsmotiv bis hin zu einem gehäuteten Kopf á la „Dead Skin Mask“ alles, was der „Slayerist“ benötigt, um für gut 90 Minuten in freudvoller Glückseligkeit zu schweben. Beim famosen „Hell Awaits“ setzen sie gar die gesamte Bühne unter Flammen. Da können sich sogar Rammstein noch was für die anstehenden Stadion-Shows abschauen. Wenn man richtig steht (in dem Fall mittig und möglichst weit vorne) ist sogar der Sound in der Stadthalle passabel - ein Urteil, das viele Sitzplätze und seitlich gelegene Steher aber nicht unbedingt bezeugen können.