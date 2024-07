Gewinne Tickets für Taylor Swift und Ed Sheeran

Nur wenige Tage nach ihrem letzten Konzert in Wien kommt auch der britische Sänger Ed Sheeran nach St. Pölten und tritt dort im Rahmen des Frequency Festivals auf und bringt seine Hits wie „Shape of You“, „Perfect“ und „Shivers“ zum Besten. Eine freundschaftliche Verbindung zwischen den beiden ist definitiv vorhanden, was der überraschende Bühnenauftritt des britischen Popstars im Rahmen der „Red“ Tour beweist.