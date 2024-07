Diese Legende ist auf neuem Song von Raf Camora

„Was für ein Hit“, kündigt Raf Camora seinen neuen Song, der am 8. August erscheinen soll, in seinem Broadcast-Channel an. Dabei sampelt er das bekannte Lied „Out of the dark“ der Wiener Musiklegende Falco. Raf Camora (bürgerlich Raphael Ragucci) kommt nämlich wie der 1998 verstorbene Rapper aus Wien, sieht ihn als große Legende an.