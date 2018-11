„Nur“ 2,186 Millionen Arbeitslose in Deutschland

In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit im November auf ein rekordverdächtig niedriges Niveau gesunken. Die Quote ging um 0,1 Punkte zurück und liegt nun bei 4,8 Prozent. Insgesamt sind derzeit „nur“ 2,186 Millionen Menschen ohne Job. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) ist das der niedrigste Wert seit Beginn der Zählung. Im Vergleich zum Oktober sank die Zahl der Jobsuchenden um 18.000, gegenüber dem Vorjahresmonat nahm sie um 182.000 Personen ab. Zu verdanken ist dieser positive Trend dem sogenannten Herbstaufschwung in der Wirtschaft.