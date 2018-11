Klopp: „Wahnsinn, dass Neymar noch stehen kann“

Vor allem Klopp war genervt von dem Verhalten des französischen Meisters auf dem Platz. Kritik gab‘s an Superstar Neymar. „Dass er noch stehen kann, nach allem, was auf ihn eingeprasselt ist an harten Tackles, ist ja Wahnsinn“, so Klopp nicht ganz ernst gemeint. Neymar stand bereits in der jüngeren Vergangenheit aufgrund seiner Theatralik auf dem Spielfeld unter Beschuss.