Im Moskauer „Tiefkühler“ wird Rapid zur Wundertüte

Auch Murg fällt aus

Auch wenn etwa Schobesberger (Kühbauer: „Er hat Monate nicht gespielt, da werde ich ihn jetzt nicht verheizen“) die Kraft noch nicht für 90 Minuten hat. Und zwei Spiele in vier Tagen plus Reisestrapazen waren auch für die fitten Spieler bislang eine Stolper-Garantie. Rapid steckt da in der Zwickmühle, wird heute wohl zu einer Wundertüte. Zumal nach Ivan (Zerrung), den Frisch-Verletzten Pavlovic und Dibon auch Murg (krank) in Wien blieb. So spricht vieles für einen Einsatz von Youngster Müldür. Der Innenverteidiger feierte letzte Woche sein Team-Debüt für die Türkei, traf beim 2:0 in Wien gegen Spartak.