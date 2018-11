Atletico steht im Champions-League-Achtelfinale

Atletico Madrid hat vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale der Champions League fixiert. Die Spanier setzten sich am Mittwoch in der vorletzten Runde der Gruppenphase zu Hause gegen AS Monaco mit 2:0 (2:0) durch und können damit nicht mehr aus den Top zwei der Gruppe verdrängt werden. In der K.-o.-Phase der Königsklasse stehen auch schon Schalke 04 und der FC Porto.