Mindestsicherungs-Reform: Länder legen sich quer

Hacker: „Werden Kürzungen bei Familien nicht zulassen“

„Wir werden sicher nicht zulassen, dass es zu den geplanten Kürzungen bei Familien kommt, dagegen werden wir uns mit aller Kraft wehren“, sagt etwa Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zur „Krone“. Kärntens SPÖ-Soziallandesrätin Beate Prettner sieht in der Reform ein „Armutsverschärfungsprogramm“ - auch sie stößt sich an der Kürzung für Kinder. Heftige Kritik kommt auch aus dem roten Burgenland. Doch auch in ÖVP-regierten Gefilden regt sich Widerstand: So formierten sich die zuständigen Landesräte aus Vorarlberg, Salzburg und Tirol zu einem (grünen) West-Wall gegen die Kürzungen. Skepsis kommt auch aus der Steiermark.