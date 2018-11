Gemeinderat „gesprengt“: Stockerau vor Neuwahl

Ärger in der Amtsstube: Nach Wolkersdorf im Weinviertel stehen nun auch einer zweiten Stadt Neuwahlen ins Haus. In Stockerau ließ die Opposition nach Kritik an der neuen SP-Bürgermeisterin die Bombe platzen. Die Mandatare von VP und FP traten geschlossen zurück, der Gemeinderat ist nicht mehr beschlussfähig.