Mord in Kaserne: Es bleibt bei 15 Jahren Haft

Auch der 23-Jährige ersuchte in seinem Schlusswort eindringlich um eine Herabsetzung der Strafe: „Ich bitte Sie, Milde zu zeigen.“ Das, was in der Kaserne passiert ist, tue ihm „furchtbar leid. Ich wollte ihm in keiner Weise Schaden zufügen. Ich war mit ihm befreundet. Es war nicht meine Absicht, ihm ein Haar zu krümmen.“ Und weiter: „Das, was mir passiert ist, verfolgt mich bis heute. Ein Mensch ist gestorben. Durch meine Dummheit, durch meine Unachtsamkeit.“