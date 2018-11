krone.at-Leser: „Noch weiter nach links?“

Nun ist es fix: Birgit Hebein wird in die Fußstapfen der Wiener Stadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou treten. Noch ist nicht klar, wann die neue Chefin der Grünen ihren Dienst antritt. Ihre politische Linie hat sie jedoch schon bei einer Pressekonferenz am Dienstag klargestellt: „Natürlich mach ich linke Politik“, so Hebein, die sich bei ihrem ersten Medienauftritt über „den enormen Zuspruch“ freute. Ob die neue grünen Chefin auch mit der Unterstützung der krone.at-Leser rechnen kann, lesen Sie hier.