NBA: Denver demütigt Lakers und LeBron James

Die Toronto Raptors stimmten sich indes mit einem 122:114-Erfolg bei den Memphis Grizzlies auf den großen Schlager in der Nacht auf Freitag (ab 2 Uhr) gegen Meister Golden State Warriors ein. Der kanadische Klub, für den Kyle Lowry 24 Punkte erzielte, untermauerte mit dem sechsten Sieg in Serie seine aktuelle Spitzenposition in der besten Basketball-Liga der Welt.