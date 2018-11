„Darksiders III“: Die Apokalypse kann beginnen

Mit „Darksiders III“ bringt THQ Nordic sein gefeiertes Hack-‘n’-Slash-Actionadventure auf eine apokalyptische Erde zurück, auf der die Spieler in die Rolle von „Fury“ schlüpfen. Ihre Aufgabe in dem seit Dienstag für PC, PS4 und Xbox One erhältlichen Game ist es, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Den Launch-Trailer gibt es hier zu sehen.