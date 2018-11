KAC nach fulminantem Finish gegen Dornbirn Leader

Der KAC hat sich in der Erste Bank Eishockey-Liga an die Tabellenspitze gesetzt. Die Klagenfurter siegten am Dienstagabend mit einem 6:4 gegen Dornbirn zum sechsten Mal in Folge und nutzten damit einen Ausrutscher der Graz 99ers. Der bisherige Spitzenreiter musste sich bei Fehervar mit 1:3 geschlagen geben und liegt aktuell einen Zähler hinter den Kärntnern auf Rang zwei. Dritter sind nun die Vienna Capitals, die mit Bozen nach einem 5:2 im direkten Duell in Wien die Plätze tauschten. Die Black Wings Linz sicherten Rang sechs durch ein 5:0 bei Schlusslicht VSV ab, da der HC Innsbruck bei Znojmo mit 4:6 unterlag.