Die FPÖ fordert jetzt Waffenverbotszonen in Graz

Nach der tödlichen Messerattacke in Innsbruck am vergangenen Wochenende (siehe hier) hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) die neun Landespolizeidirektionen angewiesen, Waffenverbotszonen in den Städten zu prüfen. Die FPÖ sieht in Graz „dringenden Handlungsbedarf“, etwa in öffentlichen Parks und beim Bahnhof.