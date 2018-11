Messermord: Verdächtiger war bereits amtsbekannt

Straffällig und negativer Asylbescheid

Der 24-Jährige ist auch kein unbeschriebenes Blatt und in Polizeikreisen amtsbekannt. Mehrfach soll der 24-Jährige bereits in Straftaten verwickelt gewesen sein, erfuhr die „Krone“. Zudem hatte der Beschuldigte Asyl in Österreich beantragt, der Antrag wurde aber Ende 2017 abgelehnt. Mit rechtsfreundlicher Unterstützung legte der 24-Jährige gegen den negativen Asylbescheid Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht ein, das Verfahren zog sich dadurch in die Länge.