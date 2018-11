Vor Weihnachten gilt Stundenkarte den ganzen Tag

Stickstoffwerte bereiten Kopfzerbrechen

Die Luftbelastung sei wegen der geografischen Gegebenheiten in der Steiermark und wegen der Witterungssituation in den Wintermonaten am höchsten, sagte der Leiter der Landesabteilung 15 (Energie, Wohnbau, Technik), Gerhard Semmelrock. Man habe zwei Problemfelder, Feinstaub und Stickstoffoxid. Bei Feinstaub habe man seit Jahren einen tendenziellen Rückgang in allen Stationen im Jahresmittelwert, bei NO2 leider nicht ganz so.