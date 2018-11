48.000 Euro Strafe für Barcelona-Star Pique

Barcelona-Star Gerard Pique ist wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein mit einer Geldstrafe von 48.000 Euro belegt worden. Der 31-Jährige akzeptierte die Sanktion bei einer Anhörung am Montag in Barcelona. Der Abwehrspieler war am 31. August in der katalanischen Hauptstadt in eine Routinekontrolle der Polizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass sein Führerschein nicht mehr gültig war.