Bayerns Kovac: „Was soll mich negativ stimmen?“

Trotz der deutlichen Signale für seinen Rauswurf will Niko Kovac weiter um den Trainerjob beim FC Bayern kämpfen. Das sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Montag in München, auch wenn er dabei nicht sehr überzeugend wirkte. „Was soll mich negativ stimmen?“, konterte er einem Journalisten mit einer Gegenfrage (siehe Video oben).