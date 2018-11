Bayern-Krise: Kovac angezählt, Wenger soll kommen!

Arsenal-Rekord-Coach Arsène Wenger soll laut „Bild“-Zeitung einer der Top-Kandidaten für die Kovac-Nachfolge sein. Nach dem blamablen 3:3-Unentschieden gegen den Tabellenvorletzten Düsseldorf hängen die Glocken in Bayern tief. Der Name des 69-jährigen Franzosen falle beim kriselnden deutschen Rekordmeister “intern immer häufiger“, schreibt die Bild. Zudem sollen sich am Samstag nach dem Match “viele Spieler in der Kabine gegen Kovac“ ausgesprochen haben, als dieser nicht im Raum war.