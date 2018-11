Langlauf: Stadlober Zwölfte, Sieg für Johaug

Therese Johaug ist am Sonntag fulminant in den Langlauf-Weltcup zurückgekehrt. Die Norwegerin, die wegen Dopings für 18 Monate gesperrt gewesen war, gewann beim Saisonauftakt in Ruka die 10 km klassisch in 28:02,5 Minuten überlegen vor Charlotte Kalla (SWE/+22,5 Sek.) und deren schwedischer Landsfrau Ebba Andersson (+32,8). Österreichs Aushängeschild Teresa Stadlober wurde Zwölfte (+1:36,9).