Brunner nach Platz 3: „Es ist echt ein Wahnsinn“

Brunner ließ den Slalom am Sonntag in Killington aus, weil sich Training in dieser Disziplin nicht ausgegangen ist. Sie reiste nach Kanada weiter, wo sie in Lake Louise am Super-G teilnehmen wird. „Ich fahre das erste Mal in Lake Louise. Ich nehme das als Training mit für die nächsten Speedrennen in St. Moritz und Val d‘Isere, da bin ich schon einmal gefahren. Ich will einfach Speedkilometer sammeln, weil ich noch nicht viele Trainings hatte.“