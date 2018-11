WAC verspielt gegen Mattersburg 2:0-Führung

2:0 durch Rnic

Die Wolfsberger nahmen den Schwung in die zweite Hälfte mit. In der 48. Minute scheiterte Schmerböck an Kuster, wenige Sekunden später hatte der burgenländische Schlussmann bei einem Orgill-Fallrückzieher Probleme und in der 51. Minute war Kuster schließlich zum zweiten Mal geschlagen: Eine Maßflanke von Liendl verwertete Rnic per Hechtkopfball.