Bagger musste bei Brand Halle zerlegen

Am 23. November 2018 brach um 18.40 Uhr in Kallham in einem Firmengebäude bei einem beheizten Festbrennstoffofen ein Brand aus. Nachdem der 52-Jährige Brandgeruch wahrnahm und daraufhin den Brand entdeckte, alarmierte er sofort die Feuerwehr und versuchte den Brand mit zwei Handfeuerlöschern zu löschen. Der Brand breitete sich jedoch rasch auf die gesamte Halle aus.