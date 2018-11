Die Steiermark hat 84 Millionen Euro verspekuliert

Der Bundesrechnungshof mit der Steirerin Margit Kraker an der Spitze hat sich in den letzten Monaten verstärkt in der Steiermark umgetan und sich dabei intensiv die „Internen Kontrollsysteme“ (IKS) im Schulden- und Veranlagungs-Management des Landes angeschaut. Was die Wiener Prüfer herausgefunden haben und in ihrem 112-Seiten-Bericht (in dem auch das Land Oberösterreich abgehandelt wird) penibel auflisten, ist nicht gut - gar nicht gut!