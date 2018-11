Anna Gasser in Peking Quali-Zweite im Big Air

Snowboard-Star Anna Gasser hat beim Big-Air-Weltcup in Peking als Zweite der Qualifikation das Finale der besten sechs am Samstag erreicht. Besser als die Olympiasiegerin (88,50 Punkte) war am Freitag im „Vogelnest“-Stadion nur die japanische Saisonauftaktsiegerin Reira Iwabuchi (89,75).