Thiem und Kiki: Tennis-Traumpaar im Traumurlaub

Eine schnittige Badehose, eine stylishe Sonnenbrille, dazu eine Hängematte und das fast kitschig türkis-blaue Meer im Hintergrund: Fertig ist der perfekte Instagram-Shot - knapp 50.000 Likes in zwei Tagen, mehr als jeder Trainings- oder Backstage-Schnappschuss aus der Umkleidekabine. Dominic Thiem genießt derzeit das Leben in vollen Zügen. Nach einer harten Saison und dem knapp verpassten Halbfinale bei den ATP-Finals in London steht jetzt Regeneration auf dem Programm. Mit dabei auf den Malediven: Freundin Kiki, ebenfalls Tennis-Profi. Auch sie lässt ihre Fans an „La dolce vita“ teilhaben.