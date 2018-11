Matthias Mayer: „Meine guten Jahre kommen erst“

Am Wochenende in Lake Louise will der Goldene von Sotschi und Pyeongchang die Basis fürs Kristall legen. Zumal sich „Mothl“ in Kanada stets sehr wohl gefühlt hat. Bei seinen zwölf Starts beim Speed-Auftakt des Ski-Weltcups wurde er bereits viermal Zweiter, scheiterte im Vorjahr bei der Abfahrt nur um neun Hundertstel am Schweizer Abfahrtsstar Beat Feuz.