Anna Veiths Rückkehr ins goldene Land

„Krone“: Der Riesentorlauf am Samstag hier in Killington ist dein erstes Rennen in den USA seit der Wahnsinns-WM 2015, dem erfolgreichsten Großereignis deiner Karriere. Kommen da die Erinnerungen wieder hoch?

Veith: Ich bin sehr gern in den USA, und die WM in Vail/Beaver Creek war einfach nur perfekt, traumhaft schön. Das Besondere war, dass Manuel von Anfang an mit da war. Wir hatten eine perfekte WG mit Michi Kirchgasser und ihrem Mann - und was gibt es Schöneres, als solche Erfolge dann mit dem liebsten Menschen teilen zu können. Und so was nimmt man dann mit, wenn man wieder in den USA am Start steht.