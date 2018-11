„Wilderer“ Feuz drückte in Lake Louise aufs Gas

Kriechmayr hatte am Saisonende in Aare gewonnen. „Am besten wäre so anzufangen, wie ich im Frühjahr aufgehört habe“, lautet sein Wunsch-Szenario daher. „Lake Luise ist eine lässige Abfahrt zum Anfangen. Nicht die schwerste, aber man darf sie auch nicht unterschätzen“, erinnerte er an den doppelten Unterschenkelbruch von Manuel Osborne-Paradis am Mittwoch. Der Kanadier soll erst gegen 23.00 Uhr im Krankenhaus in Calgary gewesen sein