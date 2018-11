Sorge um ÖSV-“Adler“: Weit weg von der Spitze!

Cheftrainer Andreas Felder sieht das ÖSV-Skisprungteam noch nicht auf einer Flughöhe mit den Sieganwärtern! „Es ist noch ein weiter Weg, bis wir mit den Besten im Weltcup wieder ganz mithalten können“, sagte der Tiroler vor den Bewerben am Wochenende in Ruka. Seine Athleten müssten sich Sprung für Sprung steigern, in Training und Wettkampf weiter wachsen, um das nötige Selbstvertrauen aufzubauen.