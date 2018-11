Ed Sheeran: Vom Improvisateur zum Megastar

Goodwin lässt den Leser teilhaben am blutjungen Ed, der damals noch fast ohne Tattoos und neugierig auf die große Welt, mehr einem kalifornischen Pop-Punk-Sänger ähnelte, als dem juvenilen Megastar der Gegenwart. Chronologisch arbeitet sich Goodwin auf den mehr als 200 Seiten durch die rasante Karriere von Sheeran und ist dabei natürlich hauptsächlich in seiner Heimat England zugegen. So ging es schnell in den renommierten Shepard’s Bush Empire, weiter ins Hammersmith Apollo und in die gewaltige O2-Arena, bis er schließlich 2015 das allererste Mal an gleich drei Abenden in Folge des Wembley-Stadion ausverkaufte. Dazwischen wurden lebenslange Freundschaften mit Taylor Swift und Elton John geschlossen. Die hochqualitativen Fotografien lassen an der jungen Wunderkarriere teilhaben, porträtieren den eher introvertierten Ed samt Begleittexten aber fast etwas zu „heilig“. Doch wer weiß? Schlechte Worte wurden über ihn allgemein noch sehr wenige verloren.