Tirol: Heuer bislang 4407 Flüchtlinge aufgegriffen

Auch signifikant weniger Asylanträge wurden in Tirol gestellt: Bis zum 11. November 2017 waren es 1092, heuer 497. Verringert hat sich laut Baumgartner auch die Anzahl jener Personen, die aus Deutschland zurückgeschickt wurden: Sie sank von 1878 im Vorjahr auf nunmehr 1413. „Im Schnitt gibt es in einer Woche in Tirol zwischen 60 und 100 Aufgriffe - inklusive jener Migranten, die wir aus Deutschland zurückerhalten“, berichtet der Leiter der Fremdenpolizei gegenüber der APA.