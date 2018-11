Goldtorschütze Grbic: „Es gibt nichts Schöneres“

Endlich! Österreichs U21-Nationalteam wird bei der 22. Europameisterschafts-Auflage, die 2019 in Italien und San Marino stattfindet, ihren Premieren-Auftritt geben. Nach knapp negativ verlaufenen Duellen mit Finnland (2008) und Spanien (2016) endete Österreichs dritter Play-off-Anlauf am Dienstag mit einem Erfolgserlebnis. Adrian Grbic erzielte in der NV Arena von St. Pölten im Play-off-Rückspiel gegen Griechenland das Goldtor zum 1:0. Nach dem Spiel jubelte der Altach-Youngster: „Es gibt nichts Schöneres.“ Weitere Stimmen zum Spiel: