Radfahrer rammte auf Schutzweg Spaziergängerin

Der 56-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike gegen 17:20 Uhr von der Gumpstraße in die Valiergasse. Zur gleichen Zeit überquerte eine 53-jährige Frau den Schutzweg in der Valiergasse, der sich zwischen den Einkaufszentren „Hofer“ und „Lidl“ befindet. Unmittelbar am Schutzweg kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der Fußgängerin.