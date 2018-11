UEFA-Präsident Ceferin: Super League ist „Fiktion“

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat die Gründung einer europäischen Super League ausgeschlossen. „Die Super League wird nicht stattfinden. Sie ist gewissermaßen Fiktion jetzt oder ein Traum“, betonte der am Dienstag für ein Treffen mit EU-Sportkommissar Tibor Navracsics in Brüssel weilende Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in einem Interview der BBC.