Traurig! Schiri erfuhr in Pause vom Tod der Mutter

Schiedsrichter Ovidiu Hategan pfiff den Nations-League-Hit zwischen Deutschland und Holland (2:2) am Montag in Gelsenkirchen - und das unter ganz schwierigen Umständen. Denn der rumänische Referee hat in der Halbzeit die schockierende Nachricht vom Tod seiner Mutter erhalten, das Spiel aber trotzdem bis zum Ende geleitet. Trost gab’s nach dem Spiel von Holland-Star Virgil van Dijk (oben im Video).