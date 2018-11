Das schäbige Geschäft mit der Internet-Liebe

Doch warum ist die Masche so erfolgreich? „Das liegt nicht daran, dass die Menschen nicht informiert sind“, glaubt Mario Glanznig, Psychotherapeut aus Innsbruck. „Viel mehr sind die Bedürfnisse nach Liebe und Partnerschaft so stark, dass dies bis zur Realitätsverweigerung führen kann.“ Die Liebe über das Internet zu finden sei ja an sich nicht schlecht, schildert Glanznig. Ab einem gewissen Punkt muss aber der Sprung in die Realität da sein, denn ein Gegenüber, das man nicht sieht, kann man auch nicht einschätzen. Diese Meinung teilt auch Seewald, der rät: „Bevor man den Menschen nicht gesehen hat, sollte man nie Geld überweisen.“