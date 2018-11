Kongo: Fußballspiel wird zum Wasserballmatch!

Wegen strömenden Regens musste ein Afrika-Cup-Qualifikationsspiel unterbrochen werden. Das Spiel in Brazzaville zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Kongo stand kurz vor Schluss 1:1, als der Regen einsetzte. Der Schiedsrichter schickte nach kurzen Minuten des Wasserballetts die Mannschaften in die Kabine. Selbst das Personal, das mit Eimern versucht hatte, das große Menge Wasser zu entfernen, konnte das Spielfeld nicht mehr bespielbar machen. Nach dem Kongo-Derby haben noch beide Mannschaften Chancen aufs Weiterkommen. Allerdings würden dazu beide bessere Bedingungen brauchen, als in Brazzaville. Denn so kann niemand Fußballspielen.