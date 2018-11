Haushälter wird über Babymonitor Zeuge von Mord

Asylpolitik einmal mehr unter Beschuss

Der Aufschrei nach dem brutalen Verbrechen ist groß - der Umstand, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen abgelehnten Asylwerber handelt, ist für viele Menschen in sozialen Medien erneut ein Anlass, um die Flüchtlingspolitik in Deutschland zu kritisieren. In den vergangenen Monaten haben eine Bluttat in Chemnitz - verdächtigt wird auch hier ein Flüchtling, der kurz vor der Abschiebung stand - und der Sex-Mord in Wiesbaden an der 14-jährigen Susanna für Diskussionen gesorgt. Die rechtspopulistische AfD goss ebenfalls Öl ins Feuer.