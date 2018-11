Unfall mit vier Lkw fordert Schwerverletzten

Gleich vier Fahrzeuge wurden Montag kurz nach 12 Uhr auf der nassen „Gosdorfer Geraden“ (Gemeinde Mureck) in den Unfall verwickelt: Zunächst wollte der einheimische Lenker eines Kleinlasters nach links abbiegen und hielt auf der B 69 an. Während der unmittelbar folgende Kastenwagen mit zwei Grazern noch anhalten konnte, fuhr danach ein slowenischer Lkw-Lenker in die stehenden Fahrzeuge. Dabei wurde der mittlere Wagen eingeklemmt; der vordere Kleinlaster wurde quer gestellt und riss auch noch die Seite eines entgegenkommenden Sattelschlepper auf.