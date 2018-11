ÖFB-Bilanz: Arnautovic war Fodas Musterschüler

Auch beim 2:1-Erfolg in Nordirland am Sonntag war Marko Arnautovic nach seiner Einwechslung in der 71. Minute wieder einmal das belebende Element im ÖFB-Spiel. „Der Trainer hat mir in der Pause gesagt, er will mich in der 60. Minute bringen. Dann habe ich aufgewärmt, aufgewärmt, aufgewärmt, und dann war die 67. Minute und ich war immer noch nicht drin“, beschwerte sich der England-Legionär schmunzelnd nachdem er den entscheidenden Treffer von Valentino Lazaro vorbereitet hatte.