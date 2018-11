Lazaro schießt Österreich in Minute 93 zum Sieg!

Die Österreicher beendeten die Gruppe 3 der B-Liga damit mit sieben Punkten hinter Aufsteiger Bosnien-Herzegowina (10) und vor den punktlosen Nordiren, die im ersten direkten Duell in Wien mit 0:1 verloren hatten. Österreich kehrte also nach dem 0:0 in Wien am Donnerstag gegen Bosnien auf die Siegerstraße zurück. Im Jahr 2018 gab es damit sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Mit zwei Treffern erzielte die Foda-Truppe in einem Spiel mehr Treffer als in den jüngsten vier Partien zuvor, als man nur einmal ins Tor getroffen hatte.