ÖFB-Team war heuer so gut wie seit 36 Jahren nicht

Österreichs Nationalteam hat das Jahr 2018 am Sonntag mit einem 2:1-Auswärtserfolg gegen Nordirland abgeschlossen und damit seinen siebenten Länderspielsieg in diesem Jahr gefeiert. Zumindest so viele Siege hatte ein ÖFB-Nationalteam zuletzt vor 36 Jahren geholt, als im Jahr der WM 1982 in Spanien acht Siege geschafft worden waren. Damals wie heuer wurden elf Länderspiele absolviert.