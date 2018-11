Dovizioso siegt, Rossi stürzt, KTM holt Podest!

Andrea Dovizioso hat am Sonntag den letzten Saison-Grand-Prix der MotoGP in Valencia gewonnen. Der italienische Vizeweltmeister setzte sich nach einem regenbedingten Abbruch 2,750 Sekunden vor dem Spanier Alex Rins durch. Der dritte Platz von Pol Espargaro (+7,406) war ein ganz besonderer, war es doch die erste Podestplatzierung für den österreichischen Hersteller KTM in der Motorrad-Königsklasse.